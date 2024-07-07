أبرز فعاليات مهرجان عمان السينمائي 

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من عمان: تحت شعار "احكيلي"، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من “مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم”، في الفترة من 3 إلى 11 يوليو الجاري، في العاصمة الأردنية عمان، دورة من شأنها التأكيد على استمرارية المهرجان والإستقرار في التواجد في خارطة المهرجانات السينمائية وينتظر الجمهور عدد كبير من الأفلام والفعاليات التي تتيح لهم فرصة التفاعل مع الفنانين والمخرجين من حضور المهرجان.

برنامج عروض متميز

ويتضمن برنامج الأفلام للمهرجان 52 فيلماً من 28 دولة منتجة ومشاركة في الإنتاج، ما بين أفلامًا روائية طويلة ووثائقية عربية ودولية، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة العربية، وجميعها عروضًا أولى في الأردن صدرت ما بين عامي 2023 و2024، ومنها 12 فيلمًا تعرض لأول مرة في العالم العربي، واثنين لأول مرة عالميًا. و5 أفلام تعرض لأول مرة دوليًا خارج بلدها الأصلي.

ذلك بجانب عروض أفلام قسم "موعد مع السينما الفرنسية-العربية" وهو قسم غير تنافسي يضم خمسة أفلام روائية وستة أفلام قصيرة إما فرنسية أو مشتركة الإنتاج مع فرنسا، وقد بدأ المهرجان منذ 4 سنوات.

وفي هذا العام، سيبدأ المهرجان برنامج آخر غير تنافسي باسم “إضاءة”، والذي يسلط الضوء على قصص أخرجها مخرجون مخضرمون أو شباب من المنطقة العربية.

وبالتزامن مع الأحداث الجارية في غزة، منذ أكتوبر الماضي، تولي إدارة المهرجان اهتمامًا خاصًا بصناع الأفلام الفلسطينيين، حيث يعرض 22 فيلما قصيرا تم تصويرها كليا داخل القطاع، في خضم الحرب الدائرة به.

وعرض الأفلام الروائية والوثائقية والتحريكية والفيديو آرت لصناع السينما الغزاويين، تحت اسم "من المسافة صفر"، وتلك مبادرة أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي صاحب العديد من الأفلام الهامة، والتي شارك بها في عدد من المهرجانات العربية والعالمية، والحائز على عدد من الجوائز.

المنافسة على "السوسنة السوداء"

وتنافس الأفلام المشاركة على جائزة “السوسنة السوداء” عبر أربع فئات تنافسية. ثلاث من هذه الفئات تمنحها لجان تحكيم وهي: أفضل فيلم روائي عربي طويل وينافس عليها سبعة أفلام، وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل ويتنافس عليها سبعة أفلام أيضًا، ويتنافس 16 فيلمًا على جائزة أفضل فيلم قصير عربي، بالإضافة إلى تنافس 7 أفلام على جائزة الجمهور للفيلم الفائز في قسم “الأفلام غير العربية”.

قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان

الأفلام العربية الروائية الطويلة:

وحشتيني من إخراج تامر روجلي – مصر

وراء الجبل من إخراج محمد بن عطية – تونس

المرهقون من إخراج عمرو جمال – اليمن

إن شاء الله ولد من إخراج أمجد الرشيد – الأردن

عصابات من إخراج كمال الأزرق – المغرب

كواليس من إخراج عفاف بن محمود، خليل بن كيران – المغرب، تونس

أنيماليا من إخراج صوفيا علوي – المغرب

الأفلام العربية الوثائقية الطويلة:

حلوة يا أرضي من إخراج سارين هايربديان – الأردن

هوليوود جيت من إخراج إبراهيم نشأت – مصر

إخفاء صدام حسين من إخراج هلكوت مصطفى – العراق

واصلة من إخراج رين رزوق – لبنان

ق من إخراج جود شهاب – لبنان

مكاين الروح من إخراج حميدة عيسى – قطر

الأفلام العربية القصيرة:

حلاوة مرة من إخراج زاهر سمير قصيباتي – سوريا

سموكي أيز من إخراج علي علي – مصر

رولينج من إخراج عمر الطاهر – الأردن

عصفور كشاف من إخراج دوان القاوقجي – لبنان

سكون من إخراج دينا ناصر – الأردن

في قاعة الانتظار – معتصم طه – فلسطين

حمل، خروف وغربان من إخراج أيمن حمو – المغرب

سوكرانيا 59 من إخراج عبدالله الخطیب – فلسطين

الحرش من إخراج فراس الطيبة – الأردن

ملح البحر من إخراج ليلى بسمة – لبنان

وذكرنا وأنثانا من إخراج أحمد اليسير – الأردن

ليني أفريكو من إخراج مروان لبيب – تونس

أن أندُرَ من إخراج إليو طربيه – لبنان

الترعة من إخراج جاد شاهين – مصر

طلب زواج – ناديا الخاطر – قطر

الرحلة – هانية باخشوين – المملكة العربية السعودية

الأفلام العالمية:

قضية الغرباء من إخراج براندت أندرسن – الولايات المتحدة الأمريكية/الأردن

ملاحظات من عالم الخراف من إخراج كارا هولمز – أيرلندا

الفتيات بخير من إخراج إتساسو أرانا – إسبانيا

الحلم والموت من إخراج نيلسون يو – سنغافورة

زوجي المسلم من إخراج دانييل بارنوي وألكسندرا ليزيتا بارنوي – رومانيا

بانيل وأداما من إخراج راماتا-تولاي سي – السنغال

التعامل مع الموتى الأحياء من إخراج ثيا هفيستندال – النرويج

موعد مع السينما الفرنسية العربية:

أفلام روائية

بنات ألفة من إخراج كوثر بن هنية – تونس

كذب أبيض من إخراج أسماء المدير – المغرب

الثلث الخالي من إخراج فوزي بنسعيدي – المغرب

ما فوق الضريح من إخراج كريم بن صالح – الجزائر

حتى لو ذهبت إلى القمر من إخراج لوران رودريغيز – فرنسا

أفلام قصيرة

فيلم قصير عن الأطفال من إخراج ابراهيم حنظل – فلسطين

المفتاح من إخراج راكان مياسي – فلسطين

حقبات من إخراج ملاك أبو حمدة – فلسطين

٣٣٥٠ كم من إخراج سارة القنطار – سوريا

نوازي-لو-سيك

باي باي بنز بنز من إخراج مأمون رطل بناني وجول روفيو – المغرب، فرنسا

صوت الآخرين من إخراج فاطمة قاسي – فرنسا

إضاءة:

باي باي طبريا من إخراج لينا سويلم – فلسطين

باب الشمس، الرحيل والعودة من إخراج يسري نصر الله – مصر

هجان من إخراج أبو بكر شوقي – مصر

من المسافة صفر – 22 فيلم قصير – فلسطين

أصغر فرهادي ضيفًا على عمان

ومن أبرز الحضور المنتظر هذا العام في المهرجان، هو المخرج الإيراني المخضرم أصغر فرهادي، والذي يأخذنا في جولة مع أفلامه ضمن عروض قسم “الأول والأحدث” الذي يسلط الضوء على صانعي الأفلام المحنكين، مستعرضاً تطور لغتهم السينمائية على مر السنين.

أصغر فرهادي هو من أشهر المخرجين الإيرانيين، وأكثرهم حصدًا للجوائز من كُبرى المهرجانات العالمية، وعلى رأسها برلين وكان، ومن خلال أفلامه يحاول "فردهادي" على تعزيز مكانة السينما الإيرانية على الساحة الدولية، من خلال شخصياته وتفاصيل أعماله التي دائمًا ما تتناول قضايا اجتماعية وأخلاقية، مستوحاة من الواقع الإيراني.

وسيكون الجمهور على موعد للحديث والنقاش معه، يوم الثلاثاء 9 يوليو.

حوارات مع النجوم

وحوار أصغر فرهادي ليس الحوار الوحيد المنتظر في المهرجان، حيث تشهد أيامه عدة حوارات فنية مع نجوم وصانعي الأفلام المشهورين، وأبرزهم النجمين ظافر العابدين وبشرى رزة، يوم غد الخميس، للحديث عن التحديات التي واجهوها في بداية مسيرتهما المهنية، ويوم الجمعة، فالجمهور على موعد مع الممثلة والمخرجة العالمية الفلسطينية هيام عباس.