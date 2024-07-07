الخليج اليوم .. بأسبوع.. ضبط نحو 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27 / 06 / 2024 إلى الموافق 03 / 07 / 2024م، عن ضبط إجمالي المخالفين في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، إذ وصل عددهم 16565مخالفًا، منهم (9969) مخالفًا لنظام الإقامة، و (4676) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1920) مخالفًا لنظام العمل.

وحسب بيان الحملات الميدانية المشتركة، فإنه بلغ إجمالي الذين جرى ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1244شخصًا 37% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى، كما ضبطت الحملات63 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت الملات الميدانية 3 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من أُخضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 20780 وافدًا مخالفًا، منهم 19396 رجلاً، و 1384 امرأة.

وجرى إحالة 12219مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2931 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9663مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.