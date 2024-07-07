شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف لقوات الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف متواصل

الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء من داخل منزل تعرض للقصف في شارع الجلاء بمدينة غزة.فيما انتشلت الطواقم الطبية ثلاثة شهداء من منزل آخر غرب مدينة غزة، استُهدف من قبل طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ، مؤكدة وجود عدد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أحياء الشجاعية والتفاح والدرج شرق مدينة غزة.بالتزامن مع مواصلة دبابات وجرافات الاحتلال تدمير مئات المنازل في حي الشجاعية، الذي هجّر نحو 55 ألف فلسطيني من سكانه، على وقع عمليات القصف المتواصل على المنازل وتجمعات الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح.