شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يدين ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى مجزرة جديدة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المجلس الوطنى الفلسطينى، السبت، المجزرة التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المجلس، في بيان صحفي، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بعد قصفه مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تؤوي آلاف النازحين المدنيين العزل، ما أدى لاستشهاد 15 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء، استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس أن تكرار استهداف مدارس "الأونروا" ومراكز إيواء النازحين الأبرياء والمصنفة عند جيش الاحتلال مكان إيواء للنازحين وارتكاب المجازر المروعة فيها، يمثل إصراراً من حكومة الاحتلال على تحدي كافة القوانين التي تحمي المدنيين والتي تهدف بالأساس لإكمال مخططها لمنع الأمم المتحدة من القيام بواجبها الإنساني الإغاثي للمنكوبين في قطاع غزة وعقاب الأمم المتحدة على مواقفها التي فضحت تقاريرها جرائم الاحتلال العنصري.

وشدد المجلس الوطني، على أن المطلوب من المجتمع الدولي والقوى النافذة التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وجرائم الحرب المستمرة واتخاذ إجراءات فاعلة للجم آلة القتل الفاشية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.