شكرا لقرائتكم خبر عن تبرئة 15 شخصا فى أعمال عنف أمام مقر المخابرات التشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت إذاعة فرنسا الدولية في نشرتها الأفريقية ، أنه تم تبرئة 15 شخصا، والحكم على أربعة بالسجن لمدة 10 سنوات، ونقل ستة آخرين إلى محكمة الأطفال في قضية العنف التي وقعت حول مقر المخابرات التشادية نهاية فبراير الماضي.. والتى أسفرت تلك الأحداث عن مقتل المعارض يحيي ديلو، زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" في الهجوم على مقر حزبه في 28 فبراير الماضي ومن بين الذين تمت تبرئتهم صالح ديبي إتنو، عم الرئيس الانتقالي الحالي محمد ديبي.

وأوردت إذاعة فرنسا الدولية، أنه في 29 فبراير 2024 ، ظهر صالح ديبي على شاشة التليفزيون مكبل الأيدي مع نحو 20 شخصًا متهمين بالمشاركة في أعمال العنف التي وقعت أمام مقر المخابرات التشادية.

وأدى هذا العنف إلى مقتل عدة أشخاص في ظروف لا تزال غير واضحة. وكان صالح ديبي قد انضم للتو إلى "الحزب الاشتراكي بلا حدود"، وهو حزب المعارض يحيي ديلو، وهو نفسه ابن عم الرئيس محمد ديبي وكان مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية – والذي كانت تتهمه السلطات بالتحريض على أعمال العنف.

وفي اليوم التالي، قُتل يحيي ديلو في هجوم للجيش على مقر حزبه.. واستنكر أقاربه عملية الاغتيال. من جانبها نفت الحكومة مسئوليتها عن ذلك وتعهدت بفتح تحقيق "ذو طابع دولي" والذي لم يتم فتحه بعد بالرغم من مرور أربعة أشهر على الأحداث.