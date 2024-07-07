شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تجهيزات ‏تجسسية لجيش الاحتلال وحققنا إصابات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله اللبنانى: استهدفنا التجهيزات ‏التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.