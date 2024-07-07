شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يستعيد قرية "فلفلي" جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات ولاية (جوبالاند) الإقليمية، قرية "فلفلي" التابعة لمنطقة "بولو حاجي" بمحافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الأحد، عن ضباط في الجيش الصومالي قولهم، "إن القرية التي استعادتها القوات المشتركة كانت ملاذا للمتشددين لابتزاز مواشي الرعاة ونهب ممتلكاتهم".



وأضاف الضباط، أن القتال سيستمر حتى تحرير آخر معقل للإرهابيين في مناطق ولاية (جوبالاند).