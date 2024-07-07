شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية: الوضع فى غزة والضفة الغربية يزداد سوءا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية يزداد سوءا يوما بعد يوم؛ بسبب الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة وصعوبة التنقل من منطقة لأخرى.. مشيرة إلى أن الحرب الحالية أدت إلى وجود عدد كبير من الأيتام ممن فقدوا الأم أو الأب، أو الأم والأب معا.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قالت الدكتورة حنان بلخي، إن المستشفيات سواء في رام الله أو في جنين، شهدت تدميرا للمرافق الصحية بشكل كبير جدا، وفي غزة هناك 16 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، وأن 12 من بين الـ 16 مستشفى، لا يستطيع المرضى الوصول إليها بسبب التدمير في الطرق.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تشدد على الاحتياجات الخاصة للفتيات والسيدات في غزة.. مؤكدة أن الموضوع من أساسيات الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى حالات البتر والجروح العميقة التي تؤثر على قدرة الشخص على أن يدرس ويتعلم ويكون عنصرا فعالا ليخدم نفسه وعائلته.

وأوضحت المديرة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط أنه بالنسبة للضفة الغربية، فإن هناك أكثر من 500 من الهجمات أدت إلى وقوع 23 شهيدا و89 جريحا، إضافة إلى أكثر من 54 هجمة على الرعاية الصحية و20 هجمة على العيادات المتنقلة و350 هجمة على الإسعافات.

كما أكدت أن منظمة الصحة العالمية، تدعو بقوة لإيجاد سلاسة أكبر في إدخال المساعدات إلى غزة، ومن ضمن هذه المساعدات الاحتياجات الخاصة بالبنات والسيدات.

ووفقا لإحصاءات الصحة العالمية، كان ما يقرب من نصف مليون شخص يعانون من اضطرابات في الصحة النفسية حتى قبل التصعيد الحالي في غزة، وكانت الرعاية المتخصصة قبل اندلاع الحرب الحالية موجودة بشكل جيد، لكنها الآن تدمرت تماما، ولا توجد مساعدات للصحة النفسية، وسيكون هناك مسعى لإيجاد البرامج لمساعدة أهل غزة وأهل فلسطين بشكل عام، بالتعاون مع الشركاء والداعمين.

