شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن القلق العميق إزاء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الأمم المتحدة عن القلق العميق إزاء زيادة كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق بين إسرائيل وحزب الله؛ بما يزيد خطر اندلاع حرب واسعة النطاق، مؤكدة أن الحل السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التصعيد يجب تجنبه مشددا على أن خطر إساءة التقدير المؤدي إلى اندلاع مفاجئ وواسع للحرب هو خطر حقيقي.

وأشار دوجاريك إلى زيارة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني مؤخراً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" للتعبير عن الدعم للبعثة موضحا أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان التقت رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي .. مشددة على ضرورة الحاجة لخفض التصعيد عبر الخط الأزرق.

وكرر المتحدث باسم الأمم المتحدة ، نداءات مكتب المنسقة الخاصة للبنان واليونيفيل التي تحث الأطراف على العودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة الالتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701.

يذكر أن الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، هو الخط التقني الذي حددته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

