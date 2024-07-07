شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مهاجمة مبانٍ وبنى تحتية عسكرية لحزب الله بالجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالأحد، 07 يوليو 2024 03:24 م
أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمته مبانٍ وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
ويواصل المبعوث الأمريكى للبنان آموس هوكستاين جولاته الخارجية من أجل التوصل لاتفاق يكفل وقف إطلاق النار فى الجنوب، حيث تزداد جبهة الجنوب اللبنانى اشتعالا، خاصةً على وقع الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على مدينة صور اللبنانية، وأدت إلى مقتل أحد كبار قادة "حزب الله" ، وفق موقع "النشرة" اللبنانى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز