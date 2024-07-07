شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا موقع بياض بليدا الإسرائيلى وحققنا إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.