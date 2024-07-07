شكرا لقرائتكم خبر عن عضو العمل الوطنى الفلسطينى: الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة للتطهير العرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والقضاء على أكبر عدد من المدنيين في قطاع غزة.. مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة إصدار قرار ضد نتنياهو وحكومته.



وقالت رتيبة النتشة - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد إن إسرائيل لا تحترم ولا تعطي أي أهمية لقرارات الأمم المتحدة والمنظومة الدولية.. مضيفة أن الشعب الفلسطيني يواجه منظومة كاملة لمحاولة التطهير العرقي من قبل إسرائيل ليس فقط في قطاع غزة بل أيضا في الضفة الغربية التي تواجه يوميا اغتيالات وقتل وتدمير للبنى التحتية.



وتابعت المسؤولة الفلسطينية أن الحرب الدائرة في قطاع غزة حاليا هي الأبشع منذ التاريخ الحديث ومنذ ميثاق روما واتفاقيات جنيف لتنظيم الحرب بعدم استهداف المدنيين.. موضحة أن عدد استهداف قوات الاحتلال لمدارس "الأونروا" ومراكز الإيواء التابعة لها تجاوز أكثر من 300 مرة، مشيرة إلى أن تصرفاته ما هي إلا قتل متعمد وانتهاك مقصود للقوانين الدولية.



ولفتت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني إلى أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء ليس نتيجة عدم تقدير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بل هي سياسة ممنهجة للقضاء على أكبر قدر ممكن من المدنيين الفلسطينيين وتعتبر إحدى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.