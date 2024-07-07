شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل الصومالي ومسؤول أممي يبحثان سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الصومالية محمد علمي إبراهيم، مع الممثل الدائم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال ليونيل لورينز، عددا من القضايا المهمة، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، سبل تطوير تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، فضلا عن تعزيز جمع المعلومات، واستهداف جهود الحد من الفقر، وتطوير مستقبل دائم.