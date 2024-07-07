شكرا لقرائتكم خبر عن هرتسوج: غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة الأسرى وواجبنا استعادتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ، اليوم الأحد، إن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة إطلاق سراح الأسرى من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأعرب هرتسوج، في منشور على منصة (إكس) ، عن تضامنه مع عائلات ضحايا هجوم "طوفان الأقصى" ، مؤكدا التزام إسرائيل باستعادة الأسرى ، وقال إن هذا هو التزام مُطلق.

وأضاف "نحن لا ننساهم ولو للحظة واحدة ، شعب إسرائيل لا ينساهم ولو للحظة واحدة ، الأمة كلها تريد عودتهم ، والأغلبية المطلقة تؤيد صفقة الأسرى ، واجب الدولة هو إعادتهم، وهذا في قلب إجماع الأمة".