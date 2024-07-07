شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على مركز إيواء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تستخدم مركزاً لإيواء النازحين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد أربعة نازحين على الأقل، وهي المدرسة الثانية التي تقصفها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أقل من 24 ساعة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ مساء أمس مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مما أدى إلى استشهاد 16 نازحاً وإصابة العشرات بجروح.

في سياق متصل، أعلن مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة عن حدوث وفيات، بسبب توقف أجهزة التنفس الصناعي، نتيجة نفاذ الوقود المشغل للمولد الكهربائي الوحيد في المستشفى، محذرًا من حدوث المزيد من الوفيات في حال واصل الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود للمستشفى، الذي يقدم الخدمات الصحية لنحو نصف مليون فلسطيني شمال قطاع غزة.