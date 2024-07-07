الخليج اليوم .. الكويت.. وزارة الداخلية تصدر تعليمات لأصحاب الحسينيات تزامنا مع بداية شهر محرم

الرياض - كتب موسى القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية يوم الجمعة في بيان لها، تعليمات لأصحاب الحسينيات، موضحة أنه يجب عليهم "الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظا على سلامة الجميع".



وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها نشرته على منصة "إكس": «على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع

- الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت، ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية وعدم الخروج بمسيرات.

- سيتم إزالة أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات.

- وزارة الداخلية سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة».



وأضاف البيان أن "الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ذكرت أنه وتزامنا مع بداية شهر محرم وبناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات وعلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء، توضح وزارة الداخلية أنه يتوجب الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية ويمنع منعاً باتاً وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب والا سيتم ازالتها بشكل فوري، كما يحظر اقامة أي مسيرات".

وأكدت الوزارة أن "رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات او تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية)".

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع إلى "ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات والتعاون المطلق مع رجال الامن أثناء اقامة الشعائر وطلب المساعده منهم عند الحاجة"، مؤكدة أنها "سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع".