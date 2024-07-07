الخليج اليوم .. نشر أول صورة لهلال شهر محرم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشر مركز الفلك الدولي اليوم السبت صورة لهلال شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446.

نشر أول صورة لهلال شهر محرم

وذكر المركز في منشور على منصة "أكس": "هلال شهر محرم 1446هـ كما تم تصويره يوم السبت 06 يوليو 2024 من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات".

وأضاف: "بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. عمر القمر السطحي 12.9 ساعة. يرى الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم والمغبر".

يذكر أن ديوان الوقف السني في العراق، كان قد أعلن أن يوم غد الأحد هو الأول من شهر محرم الحرام لعام 1446 هـ.