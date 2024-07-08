شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي: الحكومة لن تتفاوض مع مليشيات الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، أن الحكومة الفيدرالية الصومالية لن تتفاوض مع مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الأحد، عن الرئيس حسن شيخ ، قوله خلال خطابه في افتتاح الدورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي الصومالي:" إن مليشيات الشباب الإرهابية لا تعترف بالحكومة الصومالية، ولذلك لا مجال للمفاوضات مع العدو الإرهابي، وإن ما قيل في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة"، مضيفا "إن المناطق الصومالية المحررة من المتشددين استعادت عافيتها، وجرى تأهيل المدارس، والمرافق الحكومية، حيث يتنعّم السكان المحليون بالسلام والاستقرار".

وأكد أن الحكومة الصومالية نجحت في تصفية مليشيات الشباب الإرهابية التي كانت تهدد المواطنين الصوماليين، نافيا وجود أي محادثات بين الحكومة الفيدرالية ومليشيات الخوارج وعلى الشعب الصومالي أن يطمئن أنه لن تفتح الحكومة باب المحادثات ولا صحة لهذه المعلومات التي يتم تداولها.