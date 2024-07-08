الخليج اليوم .. حادثة تهز مأرب.. مقتل أم على يد طفلها البالغ 4 سنوات



الرياض - كتب موسى القحطاني - حادثة مؤسفة شهدتها محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، أمس الجمعة، حيث توفيت امرأة نتيجة تعرضها لطلقة نارية من قبل طفلها إثر عبثه بالسلاح.



وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها، نقلاً عن شرطة محافظة مأرب، إن امرأة تبلغ 25 عاماً قتلت على يد طفلها الذي لم يتجاوز الرابعة، إثر حادثة عبث بالسلاح في مديرية الوادي.

فيما أشارت البيانات الأولية في القضية إلى أن المرأة أصيبت بطلقة نارية في الصدر أثناء تواجدها في منزل زوجها مع صغيرها، ما أدى لوفاتها على الفور، وفق المركز.

في حين فتحت الشرطة تحقيقاً في الواقعة وتجري عمليات بحث وتحرٍّ لكشف ملابساتها وأبعادها الحقيقية.