الخليج اليوم .. السعودية.. "ضيف غير متوقع" في الحمام يثير رعب مواطن في منطقة عنيزة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة عثور شاب على قرد داخل حمام منزله في منطقة عنيزةـ ما أثار تفاعلا كبيرا.

وأبان مقطع الفيديو الشاب وقد تفاجأ بوجود القرد داخل الحمام، وتحديدا فوق سخان المياه، حيث قال :"بسم الله، وش تبي، هذا جني؟".

وتابع الشاب: "عادي تلقى قط، أو كلب، إنما قرد، ترى أنا بعنيزة مو بالطايف".

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع هذا الفيديو، حيث أخذه البعض بطرافة، فيما استغرب البعض وصول القرد إلى هذه المنطقة، وأعرب آخرون عن خوفهم من هذا المشهد.