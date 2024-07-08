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ارتفاع نسبة التضخم فى تونس إلى 7.3% خلال يونيو الماضى

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القاهرة - سامية سيد -  ارتفعت نسبة التضخم فى تونس بشكل طفيف لتصل إلى مستوى 7.3 %، خلال يونيو الماضى مقارنة بشهر مايو الذى بلغت فيه 7.2 % ، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية.


وذكر المعهد الوطنى للإحصاء التونسى ، فى تقريره الشهرى ، أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 0.5 % خلال يونيو الماضى ، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 % وأسعار قطاع الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، وأسعار قطاع المطاعم بنسبة 9ر0 %.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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