شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة التضخم فى تونس إلى 7.3% خلال يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت نسبة التضخم فى تونس بشكل طفيف لتصل إلى مستوى 7.3 %، خلال يونيو الماضى مقارنة بشهر مايو الذى بلغت فيه 7.2 % ، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية.



وذكر المعهد الوطنى للإحصاء التونسى ، فى تقريره الشهرى ، أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 0.5 % خلال يونيو الماضى ، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 % وأسعار قطاع الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، وأسعار قطاع المطاعم بنسبة 9ر0 %.