شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ناصر بخان يونس: أطفال بقسم الحضانة قد يتوفون نتيجة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصدر بمستشفى ناصر بخان يونس إن أطفال بقسم الحضانة قد يتوفون نتيجة توقف المولدات الكهربائية بسبب أزمة الوقود.

يذكرأن، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن مجمع ناصر الطبى هو المشفى الوحيد الذى يعمل في خان يونس جنوب قطاع غزة مما يؤدي إلى ضغط كبير على الكوادر الصحية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.