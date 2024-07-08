شكرا لقرائتكم خبر عن الحفل تحول إلى مأساة.. غرق عروسين بعد سقوط سيارتهما في النيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت العاصمة المصرية القاهرة حادثًا أليمًا أمس الأحد، إذ تحول حفل عرس إلى مأتم، بعد سقوط السيارة التي كانت تقلهما في نهر النيل بالطريق الدائري تجاه المعادي.

وأسفر الحادث عن مصرع العروسين، وما زال هناك مفقودون تحاول قوات الإنقاذ النهري البحث عنهم البحث عن المفقودين وذكرت وسائل إعلام مصرية أن غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من طوارئ الصحة بسقوط سيارة بداخلها أشخاص من أعلى الدائري في نهر النيل نطاق المعادي.

وأضافت: "على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة العروسين وسائق السيارة، وجرى نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة".

وأظهرت الصور الأولى للحادث فرق الإنقاذ النهري وهي تبحث عن المفقودين وسط مياه النيل، مع وجود أمني مكثف لرجال قوات الإنقاذ النهري.