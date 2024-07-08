شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: زيارة المنسقة الأممية لإسرائيل تمهيد لجلسة مشاورات مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب إعلام الأمم المتحدة أنه وصلت إلى إسرائيل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ووفق الأمم المتحدة تأتي زيارة المنسقة الأممية إلى إسرائيل تمهيدا لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري حول تنفيذ قراره رقم 1701 الصادر عام 2006 ولبحث سبل وقف التصعيد عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل

ومن المتوقع أن تركز مناقشات المنسقة الأممية مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء وإفساح المجال لحل دبلوماسي يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار 1701.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتبها، أن هينيس-بلاسخارت منذ توليها منصبها الشهر الماضي، تواصلت بشكل مكثف مع القيادات اللبنانية والأطراف المعنية لبحث سبل وقف التصعيد عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن القلق العميق إزاء زيادة كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق يوم الخميس 4 يوليو، بما يزيد خطر اندلاع حرب واسعة النطاق.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة: "إن التصعيد يمكن، ويجب، تجنبه". وشدد على أن خطر إساءة التقدير المؤدي إلى اندلاع مفاجئ وواسع للحرب، هو خطر حقيقي. وأكدت الأمم المتحدة أن الحل السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما.