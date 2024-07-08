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الخليج اليوم .. السعودية تمنح الجنسية للاعبة سورية.. فمن هي؟

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

منحت الجنسية للسورية تسنيم القصاب، لاعبة المواي تاي "الملاكمة التايلندية"، وذلك في سعى المملكة لاستقطاب الرياضيين المميزين، ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية.

 

ويأتي ذلك في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات، بما يعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، وتحقيقاً لرؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية.

 

 

تسنيم القصاب، هي لاعبة مميزة في فئة 12 - 13 عاما، وحصلت على المركز الأول في بطولة السعودية 2021 للسيدات، التي نظمت في الرياض، كما حلت ثالثا في بطولة العالم الافتراضية، التي مثلت فيها السعودية، إذ يعد الاستثمار في هذه الموهبة طريقا للمنافسة في البطولات القارية والدولية الخاصة بهذه .

 

المصدر: وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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