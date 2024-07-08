الخليج اليوم .. المستشار تركي آل الشيخ يكشف أسماء 3 فنانين مصريين سيكونون أصحاب أكبر أجر في الوطن العربي (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن أسماء الفنانين المصريين الأعلى عائدا (أجراً)، ضمن الأفلام التي سيتم دعمها.

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ خلال حديثه لبرنامج "الحكاية" قائلا: "من خلال المشاريع التي سنقدمها هناك 3 ممثلين مصريين وصلوا إلى أعلى أجر سيسجل في تاريخ الوطن العربي، وهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي".

وأعلن آل الشيخ أسماء الأفلام المدعومة من الهيئة وموسم الرياض، وهي:

فيلم "الفيل الأزرق 3": بطولة كريم عبد العزيز، فيلم "النونو": بطولة أحمد حلمي ، فيلم "الشايب": بطولة آسر ياسين، فيلم "رومل": بطولة أكرم حسني، فيلم "الاسترليني": بطولة محمد هنيدي، وسيتم إنتاج هذه الأفلام خلال سنة ونصف.

كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن أفلام صندوق "بيغ تايم Big Time":

فيلم "الست": بطولة منى زكي، فيلم "شمس الزناتي": بطولة محمد إمام ، فيلم "أحمد وأحمد": بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، فيلم "سيكو": بطولة طه الدسوقي وعصام عمر، فيلم "درويش": بطولة عمرو يوسف، فيلم "المشروع": بطولة كريم عبد العزيز، فيلم "ديربي الموت": بطولة يوسف الشريف والذي سيكون مفاجأة للوسط الرياضي، إعادة إنتاج فيلم "البحث عن فضيحة": بطولة هشام ماجد و هنا الزاهد .

أما الأفلام السعودية التي سيدعمها آل الشيخ فهي:

فيلم "الختة": بطولة حسن البلام، فيلم "ضي": بطولة أسيل عمران، فيلم "شبه حياة الزومبي" الذي يتعدى تكلفة إنتاجه الـ 25 مليون دولار، فيلم "سيف البطل" الذي يتجاوز تكلفة إنتاج الجزء الأول منه الـ40 مليون دولار ، فيلم "شباب البومب 2"، فيلم لـ ابراهيم الحجاج ابراهيم الخير الله، فيلم لـ صهيب قدس، وأكثر من 10 أفلام سعودية ستنتج خلال هذه السنة.

كما أعلن المستشار عن فيلم سيجمع كريم عبدالعزيز وأحمد عز وسيكون هذا الفيلم نتاج شراكة بين "صلة" و"الهيئة" و "بوليفارد ستوديوز" ، فيلم "الأخوات" فيلم كوميدي سيجمع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي.

المصدر: "MBC مصر"