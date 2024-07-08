شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى تواصل استهداف المناطق شرقى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلى، اليوم الاثنين، المناطق الواقعة شرقى مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تهجير آلاف الأسر.

وقالت مصادر فى قطاع الدفاع المدني وصحفيون من قطاع غزة، إن آليات الاحتلال التي تقدمت فجرا تجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، تمركزت خلف الجامعات في محيط مقر وزارة الأسرى، كما واصلت الطائرات المسيرة "الكواد كابتر" والمروحية إطلاق نيرانها في منطقة "تل الهوى".

وأفادت المصادر بأن عددًا من العائلات ما تزال مُحاصرة داخل أماكن سكنها جنوب غرب مدينة غزة؛ بسبب عدم تمكنهم من مغادرتها إثر إطلاق القذائف ونيران المسيرات.

وتزامنت حركة نزوح المواطنين الفلسطينيين فجرا مع سقوط القذائف على حيي "الصبرة" و"تل الهوى".