شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، نحو 30 فلسطينياً، بينهم أطفال وأسرى سابقون، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية، ترافق ذلك مع تخريب منازل الفلسطينيين التي تم اقتحامها.

في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين في الضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال هدمت منزلًا في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، كما هدمت جرافات الاحتلال منزلاً آخر غرب ضاحية الشويكة بمدينة طولكرم، بعد تشريد ساكنيه، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة، التي تطال المنازل والمنشآت الفلسطينية بالضفة الغربية.

