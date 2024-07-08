شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأردنية تسقط مساعدات إغاثية وإنسانية على جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفّذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عددا من المواقع جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الإنزالات اشتملت على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل فى قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، حيث شاركت فى عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكى الأردنى، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودى.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار "ماركا" باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 113 إنزالا جويا، فضلا عن 264 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.