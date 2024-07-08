شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال على غزة يتخطى 38 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 38193 شهيداً، ونحو 87903 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 75 بجروح مختلفة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في جميع مناطق قطاع غزة.وفي السياق ذاته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن نقص الوقود أجبرهم على إيقاف 18 عربة إسعاف عن العمل، مما يعرقل حركة إنقاذ الجرحى، مطالباً الأطراف الدولية بضرورة إلزام الاحتلال فوراً باحترام القانون الدولي والسماح بتدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود للمستشفيات.