شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامى الحكومى بغزة ينعى وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الشهيد إيهاب الغصين الذي اغتالته طائرات الاحتلال أمس الأحد.

وقال المكتب في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، "بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم: القائد الشهيد المهندس إيهاب ربحي الغصين "أبو عبد الرحمن" وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة ، الذي استشهد بعد استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.

وأضاف "نزف قائداً حُكومياً، عمل في العديد من المواقع الحكومية والوطنية المختلفة، وله مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، حيث كان مثالاً للإخلاص والتفاني في عمله وخدمته لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابع القول استشهد وكيل وزارة العمل الفلسطينية ليلتحق بزوجته وابنته اللتان قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصفٍ سابقٍ بمنزل كانتا نازحتين فيه بعد أن قصفت طائرات الاحتلال ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل'.

وأكد المكتب أن "استشهاد قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في دورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي".