شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 وإصابة العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي بجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف على مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد سبعة فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح اليوم، فيما أفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال خمسة شهداء من داخل مخيم بدر غرب مدينة رفح، إثر قصف عنيف تعرض له المخيم. جرائم الاحتلال الإسرائيلي كما استشهد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، وفق ما أفاد مستشفى ناصر.

وترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بعشرات القذائف والصواريخ. طائرات الاحتلال الإسرائيلي وفي وسط قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط شارع صلاح الدين شمال مخيم النصيرات، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين.

وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.

