شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جديدة متبادلة.. هل تتوسع حرب لبنان وإسرائيل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجدد الضربات بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ففي أجدد فصل من المواجهات، قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق في جنوب لبنان.

وفجر اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على "جبل طورة" في منطقة "جزين" في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير حظيرة للماعز ومنزل الراعي، ونفوق أكثر من 700 رأس ماعز، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. حرب إسرائيل ولبنان كما تعرضت بلدة "برج الملوك" الجنوبية لقصف مدفعي ثقيل بعد منتصف ليل أمس، مما تسبب بتحطم الزجاج للعديد من المحال والمنازل في البلدة وأحدث أضرار مادية بالممتلكات.

وبعد ظهر اليوم الإثنين، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق جنوبية متعددة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية ظهر اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" في جنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات "محيبيب" و" برعشيت" و "كونين" في جنوب لبنان، فيما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم فوق مدينة "صور" الجنوبية وقرى قضاء "صور" وبلداته، وفوق القطاع الشرقي في جنوب لبنان. ضربات لبنانية على مواقع إسرائيلية وبحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، كان شن الطيران المسير الإسرائيلي غارة بعد منتصف ليل أمس الأحد على منطقة "القليلة"، استهدفت دراجة نارية، أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر.

وردًا على ضربات العدوان الإسرائيلي، شُنت ضربات من لبنان، على العديد من المواقع الإسرائيلية، واستهدف مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرات المنارة والمطلة وهجوشريم.

كما استهدفت ثكنة "زبدين" الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع "الراهب" الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بقذائف المدفعية.