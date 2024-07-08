100 عام على تحضير سلطة سيزر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: هل هي مجرد صدفة أن تكون أعظم وأشهر الاختراعات في تاريخ البشرية "مجرد صدفة"؟ وتنطبق المعادلة ذاتها على أشهر الأكلات والوجبات في تاريخ البشرية، ومنها "سلطة سيزر" التي تعد أشهر سلطة في العالم.

هنا في هذا التقرير قصة تحضير هذه السلطة الشهيرة قبل قرن من الزمان، وهي قصة تقع في إطار "الصدفة التاريخية السعيدة"، فقد تم تحضير سلطة سيزر بشكل سريع على يدي الطاهي الإيطالي سيزار كارديني الذي افتتح مطعماً في تيخوانا المكسيكية خلال عشرينيات القرن الماضي.

وتحتفل مدينة تيخوانا الواقعة على الحدود المكسيكية الأميركية، بالذكرى المئوية لطبق محلي حظي بشهرة عالمية هو سلطة سيزر، والذي تم ابتكاره أو تحضيره للمرة الأولى في أحد مطاعم المدينة المكسيكية، بحسب معظم المؤرخين.

ويشير مؤرخون محليون إلى أن تاريخ اختراع هذا الطبق يعود تموز (يوليو) 1924 عندما قام عدد كبير من الأميركيين بعبور الحدود للاحتفال بيوم الاستقلال وتناول الكحول.

وفي ظل وجود عدد كبير من الزبائن ونقص في المكونات، وضع الطاهي الإيطالي كل ما تبقى من مكونات في يديه داخل وعاء خشبي.

ووفقاً لتقرير موقع "العربية"، وبعد مرور قرن على ذلك، يواصل مطعم "سيزرز" في تيخوانا، أحد أكثر المطاعم الشهيرة في المدينة، إعداد السلطة بحضور الزبائن وبالطريقة نفسها التي كان يتبعها قبل 100 عام.

مكونات ثابتة لم تتغير

مكوّنات هذا الطبق ثابتة: الخس وزيت الزيتون والثوم والخردل والفلفل الطازج والصلصة الإنكليزية والليمون الطازج والبيض المسلوق.

وتوضع كل هذه المكوّنات في وعاء من خشب البلوط، ثم تُرَش عليها طبقة من جبنة البارميزان، على قول إفراين مونتويا، وهو المعدّ الرئيسي لهذا الطبق في المطعم الواقع في شارع الثورة.

وعلى مدى قرن، تم إدخال مكوّنات جديدة كسمك الأنشوفة إلى السلطة التي ابتكرها سيزار كارديني، مع المحافظة على المكونات الرئيسية فيها، بحسب كلاوديو بوبليت، وهو مؤلف كتاب عُرض الجمعة ضمن احتفالات الذكرى المئوية لسلطة سيزر.

وأشار بوبليت إلى أنّ هذه السلطة عالمية لأنّها تُحضَّر من مكوّنات أساسية في النظام الغذائي للإنسان، كزيت الزيتون والجبنة والخس.

وبالإضافة إلى الكتاب، كُشف النقاب عن منحوتة بارتفاع مترين تخلّد ذكرى سيزار كارديني عند مدخل فندق ومطعم "سيزرز".