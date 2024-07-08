شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 969 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2024م، من انتزاع 969 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد و47 لغماً مضاداً للدبابات، و920 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 264 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية حريب، ونزع 40 لغماً مضاداً للدبابات و500 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ونزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. لغم مضاد للأفراد كما استطاع فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و117 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 10 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية صبر.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 450 ألفاً و 37 لغماً زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.