شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة ضد الإنسانية.. وفاة 34 طفلاً شمال قطاع غزة لسوء التغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة 34 طفلاً بسبب الجوع وسوء التغذية في شمال قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع طرق وصول المساعدات الإنسانية والأدوية إلى شمال القطاع منذ عدة أشهر.

وأكد مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، أنه يواصل استقبال عشرات حالات سوء التغذية والجفاف في صفوف الأطفال بشكل يومي. قطاع غزة وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 70 % من جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أن آلاف الأطفال فقدوا أطرافهم نتيجة القصف الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك أن 17 ألف طفل فقدوا أحد والديهم.