الخليج اليوم .. حرس الحدود السعودي يعلن إنقاذ 5 مقيمين أجانب بعد تعطل قاربهم في عرض البحر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن حرس الحدود السعودي اليوم الاثنين، إنقاذ 5 أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية بعدما تعطل قاربهم في عرض البحر بمنطقة مكة.

وفي حسابه على منصة "إمس"، نشر حرس الحدود السعودي بيانا جاء فيه: "أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، إثر تعطل قاربهم في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم".

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بـ"الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة"، وفق البيان.

وكان حرس الحدود السعودي أعلن مساء يوم السبت، أن "فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة، أنقذت 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر"، لافتا إلى أنه "تم نقلهم إلى مركز المجيرمة بمشاركة طيران الأمن، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج أثناء الإبحار، وتقديم المساعدة لهم، وحالتهم الصحية مستقرة".