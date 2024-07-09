شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب فى عرابة بأراضى 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شاب في الثلاثين من عمره، في مدينة عرابة بأراضي عام 48، مساء الاثنين، إثر انفجار سيارة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني بأراضي عام 48 خلال العام الجاري، قد ارتفعت إلى 114 مواطنا، بعد مقتل الشاب من عرابة.

وفي وقت سابق الإثنين، توفي الشاب أحمد يونس سواعد، وهو من مدينة شفا عمرو، متأثرا بجراح بالغة أصيب، قبل نحو شهر ونصف، بجريمة إطلاق نار.

يأتي ذلك فيما كان العام الماضي، قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة.