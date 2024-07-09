شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن سيناقش مع رئيس وزراء بريطانيا وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، غدا الأربعاء، لعقد اجتماع ثنائي هناك، وبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف البيت الأبيض -في بيان على موقعه الإلكتروني- أن بايدن يتطلع لاجتماعه الأول مع رئيس الوزراء ستارمر، وسيؤكد أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لافتًا إلى أنه "ستتاح للزعيمين الفرصة لمناقشة التعاون الأمريكي-البريطاني بشكل متعمق عبر مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم أوكرانيا، وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وضمان عدم تمكُّن إيران من الحصول على الإطلاق على سلاح نووي".



وأشار البيان إلى أن الزعيمين سيتطرقان أيضًا إلى "تعزيز التحالف لمواجهة تهديدات الحوثيين"، مشددًا على أنهما "سيناقشان تعزيز تعاوننا الثنائي في مجالات مثل حماية التقنيات المتقدمة وتطوير حلول المناخ والطاقة النظيفة".