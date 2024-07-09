شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تعيد فتح مركزها الصحى فى خان يونس بعد تضرره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إعادة فتح مركزها الصحي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد تعرضه لأضرار جسيمة في شهر يناير الماضي، بهدف "دعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة بحثًا عن مأوى".

وقالت الوكالة الأممية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "موظفونا في خان يونس تمكنوا من إعادة فتح مركزنا الصحي بعد تعرضه لأضرار جسيمة في يناير الماضي".

وتابعت: "نظرًا لعدم وجود مرافق صحية أخرى في هذا الجزء من خان يونس، تعد العيادة ضرورية لدعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة بحثًا عن مأوى".



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38193 شخصًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.