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المركزي التونسى يطرح 3 قطع نقدية جديدة للتداول اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يطرح البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء للتداول ثلاث قطع نقدية جديدة من فئة دينارين وفئة 100 مليم وفئة 50 مليما.


وذكر المركزي التونسي - في بيان أن القطعة النقدية من فئة دينارين نفس التركيب المعدني والشكل، ولكن تم تضخيم الرقم 2 في وجه القطعة، والوزن الذي أصبح 7,3 جرام، وسنة الإصدار التي هي 1445- 2023.


وأضاف أنه في القطعة النقدية فئة 100 مليم لديها نفس خصائص القطعة المتداولة حاليا، ولكن اختلف الوزن الذي أصبح 9,7 جرام، وسنة الإصدار لتصبح 1445 - 2023، فيما تحمل القطعة النقدية من فئة 50 مليما خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا بخلاف سنة الإصدار التي هي 1445 - 2023.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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