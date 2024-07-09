شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية إلى 2 مليار دولار خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد البنك المركزي السعودي بأن الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بلغت ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي في شهر مايو الماضي.



وذكر تليفزيون "بريكس" الإثنين أن الخصائص الديموغرافية المواتية والاستثمار الحكومي الكبير ومعدل البطالة المنخفض والتنمية الاقتصادية السريعة وأسعار الهيدروكربونات العالية والتضخم المعتدل ساهموا معا في تعزيز الموازنات العمومية للبنوك وزيادة أرباحها.



وأشار التليفزيون إلى أن إجمالي حجم التضخم خلال عام 2023 كان معتدلا إذ بلغ نسبة 2.6%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نسبة 2.3% خلال العام الحالي؛ مضيفا أن أرباح البنوك قبل الضرائب والزكاة ارتفعت إلى نسبة 9% مقارنة بشهر أبريل الماضي؛ ما يعد أعلى نسبة نمو شهرية على مدار الخمسة أشهر الماضية.