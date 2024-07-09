الخليج اليوم .. سحب السفينة فيربينا خارج منطقة الخطر بعدما هاجمها الحوثيون

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن مساء الاثنين أن سفينة الشحن فيربينا التي ترفع علم بالاو وتعرضت لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية في 13 يونيو سُحبت بعيداً عن منطقة الخطر وهي الآن في طريقها إلى ميناء التوقف التالي.

وكان المركز قد قال إن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ بينما كانت تعبر خليج عدن على بعد 98 ميلاً بحرياً إلى الشرق من مدينة عدن اليمنية.

وأعلنت جماعة الحوثي في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضاف المركز أن النيران اشتعلت في سفينة الشحن نتيجة لهجوم الحوثيين ولم يتمكن الطاقم من إخمادها.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن المياه غمرت السفينة بعد إنقاذ الطاقم ونقله إلى بر الأمان، مضيفةً أن أحد أفراد الطاقم أصيب نتيجة الهجوم.

ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية.