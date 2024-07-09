شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة السودانى يؤكد حرص الحكومة على إيصال المساعدات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم حرص الحكومة السودانية والتزامها التام بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في كل الولايات فضلا عن منح التأشيرات لدخول الفرق الاغاثية وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.



وذكرت وكالة الانباء السودانية "سونا" ان ذلك جاء خلال اطلاع المسئول السوداني لخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان الدكتور رضوان نويصر على الأوضاع الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب، وحجم التنسيق بين الاجهزة التنفيذية والأمنية لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل فرق الإغاثة .



وأكد عضو مجلس السيادة السوداني -خلال اللقاء -على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل مهام قوافل المساعدات ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان في السودان.



من جانبه.. أوضح دكتور رضوان نويصر أن اللقاء ناقش الأوضاع الإنسانية بالسودان ، مؤكدا على ضرورة تسهيل مهام الفرق الاغاثية والصحفيين والمحاميين و موظفي الأمم المتحدة والشركاء في المنظمات الدولية وتحركاتهم في السودان.



واعرب المسئول الدولي عن إرتياحه للتفهم والتجاوب الكبير من قبل حكومة السودان فيما يختص بأمر المساعدات الإنسانية متمنيا أن يعم الأمن والسلام والإستقرار في السودان.



وعلى صعد متصل .شدد وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير على أهمية مهمة الخبير الاممي للوقوف ميدانياً على انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة للقانون الدولي الإنساني. ..مؤكدا تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان .



واستعرض وزير العدل خلال لقائه وخبير الامم المتحدة مجهودات الحكومة السودانية لحماية المدنيين وترقية حقوق الانسان بالسودان.