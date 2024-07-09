الخليج اليوم .. ترحيب سعودي بالجهود الأممية لوقف إطلاق النار في السودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، ترحيب السعودية ودعمها لجميع الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وللجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، التي من شأن تضافرها الدفع نحو استكمال ما تم التوصل إليه في "جدة 1 ، وجدة 2"، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس".

جاء ذلك في أثناء استقبال رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، في بورتسودان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ونقل نائب وزير الخارجية لـ الفريق البرهان في أثناء الاستقبال، تحيات القيادة السعودية، مؤكداً حرصها على عودة الأمن والاستقرار للسودان، وما يتطلبه ذلك من تهدئة وتغليبٍ للحكمة وضبط النفس، والحرص على استئناف المفاوضات وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية.