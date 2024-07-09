شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المجاعة انتشرت فى جميع أنحاء قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأوضحوا أن حملة التجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني شكل من الإبادة الجماعية وتسببت في مجاعة.

وقال الخبراء إن موت الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد انتشار المجاعة.

ودعوا خبراء الأمم المتحدة ، أن المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات لغزة عبر البر وإنهاء الحصار الإسرائيلي.