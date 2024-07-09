شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات قطرية أمريكية ونقاشات عن آخر تطورات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، التى تزور البلاد حاليا، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء اليوم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.