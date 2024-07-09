شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة يتجاوز 38 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 277 على التوالي إلى 38243 شهيداً، ونحو 88033 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 50 فلسطينياً، وإصابة 130 بجروح مختلفة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في كافة مناطق قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة له في محافظة غزة عن الخدمة، جراء استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الفلسطينيين ومنازلهم.