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العدوان على غزة.. ارتفاع شهداء مدرسة العودة إلى 27 وعشرات الجرحى

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبوابات مدرسة العودة في بلدة عبسان جنوب قطاع غزة إلى 27 شهيداً وعشرات الجرحى.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر، أن الطواقم الطبية انتشلت 27 شهيداً وعشرات الجرحى، بعد قصف إسرائيلي عنيف تعرضت له بوابات مدرسة العودة التي تؤوي نازحين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف مناطق قطاع غزة إلى 74 شهيداً، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

نفاد الأدوية والوقود

وجددت الوزارة تحذيرها من خطورة الوضع الصحي في مستشفيات القطاع، في ظل استمرار نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ما فاقم من معاناة المرضى وجرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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