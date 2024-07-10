شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدينة رام الله اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة دير أبو مشعل قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طفلاً في الـ13 من عمره استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية ترمسعيا قرب رام الله، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة.

وفي مخيم نور شمس بطولكرم، أفاد تقرير فلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية، دمر نحو 500 منزل بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية.